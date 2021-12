Ônibus são incendiados no Pero Vaz em ataques após morte

Três ônibus foram incendiados no final de linha do bairro do Pero Vaz, em Salvador, na noite desta quarta-feira, 29, em protesto contra a morte de um homem em confronto com a polícia. A informação foi confirmada pela PM-BA, por meio de nota.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicação das Polícias Civil e Militar (Stelecom), não há informação sobre feridos. O Corpo de Bombeiros foi para o local e controlou as chamas.

A circulação de coletivos está suspensa no bairro por conta da segurança, informou em comunicado o Sindicato dos Rodoviários. Não há previsão para que o serviço seja restabelecido.

Troca de tiros

Segundo a PM, uma guarnição da Operação Apolo fazia rondas no bairro de Santa Mônica quando encontrou um grupo com cerca de 30 pessoas. Os militares foram surpreendidos e recebidos a tiros.

Os policiais reagiram e acabaram acertando uma pessoa. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Ernesto Simões Filho, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com a nota, a PM disse que, inicialmente, houve uma tentativa de bloqueio da Avenida San Martin, mas a corporação impediu o ato. Depois, os coletivos foram atacados no Pero Vaz.

A polícia afirma que os ônibus foram incendiados por traficantes da Santa Mônica, mas não há informação de quantas pessoas participaram da ação criminosa.

Equipes da 37ª CIPM, Operações Gêmeos e Rondesp BTS estão na região para reforçar a segurança, informou a PM. Até as 20h ninguém havia sido preso.

