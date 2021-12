Ônibus são adesivados com símbolo do PT; partido nega participação

Os pedestres e condutores em Salvador notaram algo diferente nos ônibus da Integra na manhã desta quarta-feira, 24. Os coletivos foram adesivados com o símbolo do Partido dos Trabalhadores (PT).

À equipe do Portal A TARDE, um dos motoristas alegou que o Sindicado dos Rodoviários teria tomado a iniciativa e inserido os adesivos. A reportagem entrou em contato com o presidente da categoria, Antônio Carlos, que negou participação no ato. Ele informou que não estão adotando nenhuma postura política nem expressando qualquer posicionamento por meio dos ônibus.

O PT informou que não tem participação na ação e que a orientação do partido é que os militantes divulguem a candidatura de Fernando Haddad conforme o que é permitido por lei.

A Integra informou que repassou o caso à Polícia Federal, à Procuradoria Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional do Estado da Bahia para que sejam tomadas as devidas providências. "Os autores serão legalmente responsabilizados", informou o consórcio, em nota.

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informou através de nota que uma notificação foi feita ao consórcio Integra, por propaganda eleitoral ilegal. "Cabe ao Integra tomar as providências cabíveis em um prazo de até 12 horas", explicou o titular da Semob, Fábio Mota.

Situação semelhante

No dia 4 de outubro, período antes ao primeiro turno eleitoral, a capital baiana amanheceu com centenas de estrelas pintadas no asfalto das regiões do Campo Grande, Comércio, Piedade, avenida Garibaldi e Acupe de Brotas. Na ocasião, o partido se isentou de ter participado ou orientado os militantes a fazerem a pintura. A Prefeitura de Salvador, por meio da Limpurb, realizou a limpeza nos locais.

Diversos ônibus surgiram com o adesivo do partido na frente e nas laterais

Ônibus na região do Iguatemi com adesivo do PT

