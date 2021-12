Ônibus saem das garagens e alguns motoristas são ameaçados

Cerca de 200 ônibus, menos de 10% da frota, circulam nesta quarta-feira, 28, em Salvador, com escolta de viaturas da Polícia Militar (PM). Apesar disso, cinco veículos da empresa São Cristóvão - que saíram da garagem em Campinas de Pirajá - pararam ao chegar no aeroporto de Salvador.

No local, os motoristas se reuniram e decidiram voltar para a empresa. Sem se identificar, eles, que são novos na empresa, disseram que receberam ligações de ameaças e decidiram parar de rodar. A origem das ameaças não foi informada pelos trabalhadores.



De acordo com a prefeitura, um ônibus foi depredado na av. Dorival Caymmi, em Itapuã. Uma pessoa também foi presa em flagrante, conforme o diretor sindical do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Salvador (Setps), Jorge Castro. Não há informações se o acusado tem envolvimento com os rodoviários.

>> Enfrenta dificuldades com a greve de ônibus? Mande fotos e relatos

Demais coletivos

De acordo com a assessoria da Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte (Semut), os veículos começaram a sair das garagens às 7h30 em comboios. A prefeitura não soube informar os bairros atendidos.

Quatro ônibus da empresa Rio Vermelho rodam na região da orla, de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador).

O diretor de operações da Expresso Vitória, Edmilson Alves, disse que dois comboios com cinco veículos cada saíram da garagem da empresa e vão atender Cajazeiras, Castelo Branco, BR-324 e Pituba.

Dois comboios com cinco ônibus da Vitral também estão circulando na região de Ondina e Pituba, de acordo do operador de tráfego, Adalto Santos.

De acordo com a Semut, há previsão de que o número de veículos circulando aumente no decorrer do dia, mas o número exato da frota que vai rodar não foi definido.



Segundo o Tribunal Regional do Trabalho (TRT), oficiais de Justiça vão visitar as garagens das empresas para verificar se a liminar que determina a circulação de 70% da frota está sendo cumprida.

O leitor Alex Ricardo Seixas enviou um vídeo com a circulação dos ônibus escoltados pela avenida Luís Viana (Paralela). Confira:

Thaís Seixas e Paula Pitta* Ônibus saem das garagens e alguns motoristas são ameaçados

A equipe de reportagem de A TARDE acompanhou a movimentação nas garagens desde o início da manhã, passando pelas empresas Axé, Barramar, Verdemar, BTU e Central. Em todas elas, pelo menos uma guarnição da PM realizava a segurança.

Início da manhã sem carros

No terceiro dia de greve dos rodoviários, as ruas da capital baiana amanheceram vazias. Com exceção dos micro-ônibus e vans que realizam o transporte alternativo, não foram vistos os coletivos trafegando pelos bairros até as 7h.

Uma destes locais foi o fim de linha do Nordeste de Amaralina, por onde passou apenas um ônibus de empresa para transportar funcionários. Há também mototaxistas no local, que aproveitam a falta de ônibus para intensificar o atendimento à população.

A Estação da Lapa também amanheceram sem ônibus e apenas poucos passageiros aguardam pelos micro-ônibus que estão em circulação.

No 2º dia de paralisação, os rodoviários entraram em conflito com seguranças do sindicato

<GALERIA ID=19222/>

Vários pontos da cidade ficaram sempre movimento por conta da greve nesta terça, 27

<GALERIA ID=19219/>

Coletivos foram depredados durante a paralisação dos rodoviários nesta terça-feira

<GALERIA ID=19221/>



*Colaborou Raul Spinassé e Luana Almeida

adblock ativo