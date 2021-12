Os ônibus rodam normalmente na cidade nesta quarta-feira, 26, depois que o indicativo de greve foi suspenso na terça, 25. A categoria havia divulgado que paralisaria as atividades nesta quarta, se a negociação com os patrões não contemplasse as reivindicações dos trabalhadores.





Ônibus circulam normalmente nesta quarta após acordo entre rodoviários e empresários

Rodoviários e empresários entraram em acordo após um dia de negociação e acertaram o reajuste de 6% no salário, além de aumento de 10,7% no tíquete-alimentação, 15% de participação nos lucros e dois domingos de folga no mês. A categoria pedia 15% de reajuste e o patronato oferecia 2,8%.



A primeira negociação desta terça aconteceu pela manhã na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), quando não houve avanço, de acordo com o presidente do sindicato da categoria, Manoel Machado. Na segunda etapa de conversações, que aconteceu à tarde na Procuradoria do Trabalho, eles fecharam o acordo.



Machado diz que não será feita nenhuma manifestação ou paralisação da categoria e se comprometeu a manter a circulação normal dos ônibus.

adblock ativo