Ônibus quebrado e pontos de alagamento travam trânsito no Barbalho e Dois Leões

Após uma madrugada chuvosa, Salvador amanheceu com diversos pontos de alagamento nas principais vias nesta terça-feira, 18. Segundo a Superintedência de Trânsito de Salvador (Transalvador), algumas das áreas mais afetadas são as avenidas Heitor Dias e Dois Leões.

Por causa da ocorrência, um intenso congestionamento foi formado e deixou o tráfego lento na região, sentido Aquidabã. A região da Sete Portas está travada e os coletivos formam uma fila indiana quilométrica. Muitos passageiros preferiram continuar o percurso a pé ou recorreram aos ônibus no sentido oposto da via.

Muitos passageiros completaram o percurso a pé | Foto: Shagaly Ferreira | Ag. A TARDE

Um pouco mais à frente, na Ladeira do Arco, no Barbalho, um ônibus quebrado também afetou no trânsito. De acordo com o órgão, o tráfego de veículos está congestionado nos dois sentidos da via.

O coletivo foi retirado do local por volta das 8h, conforme a Transalvador.

*Com informações da repórter Shagaly Ferreira

