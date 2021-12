Ônibus que passam na Estação Iguatemi terão trajeto alterado

Por conta das obras do metrô de Salvador, quinze linhas de ônibus coletivos que circulam pela via exclusiva da Estação Iguatemi terão o itinerário alterado a partir da próxima quinta-feira (2), feriado da Independência da Bahia [confira as linhas abaixo].

Segundo a prefeitura, os ônibus que atendem à região vão trafegar por vias de comum acesso. Destas, 12 linhas são provenientes da avenida Tancredo Neves e têm como destino o subúrbio ferroviário.

Com a intervenção, os ônibus irão passar pelo início da avenida Luiz Viana Filho (Paralela) e farão retorno no viaduto Luís Eduardo Magalhães. O ponto de ônibus será remanejado para a passarela de Pernambués, em frente à Madeireira Brotas, e para a plataforma 1 da estação rodoviária.

Rotas restantes

As outras três linhas restantes, que saem da avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM) em direção à Paralela, vão trafegar pela avenida Tancredo Neves. As paradas serão na avenida ACM, em frente ao GBarbosa, e na passarela do banco Itaú.

Já as linhas que circulam pela Grande Salvador e passam pela via exclusiva, no sentido Paralela, também vão deixar de transitar no local. Sugestões e dúvidas com relação ao transporte público da capital baiana podem ser informadas por meio do telefone 156 ou pelo e-mail: ouvidoriasemob.ssa@gmail.com.

