Ônibus permanecem sem circular no Vale das Pedrinhas

Os motoristas de ônibus continuam sem circular no Vale das Pedrinhas, em Salvador, nesta segunda-feira, 16. Isso ocorre por conta de um ônibus ter sido queimado em protesto na última sexta-feira, 13, depois que o corpo de Diana Lemos dos Santos, 24 anos, foi encontrado com sinais de tortura na estrada do CIA-Aeroporto.

A insegurança em circular nas ruas do bairro seria o principal motivo para os veículos irem apenas até a rua do canal, no bairro do Rio Vermelho, e retornarem, de acordo com o Sindicato dos Rodoviários do Estado da Bahia. Desta forma, a população que usa o serviço está impossibilitada de pegar o transporte até o Vale das Pedrinhas.

"Monitorei o fim de semana. Estive no bairro pessoalmente e conversei com os trabalhadores. Os rodoviários adentraram domingo, 15, mas não se sentiram seguros. A insatisfação com a insegurança está muito grande. Tem apenas uma viatura na entrada do bairro. Os rodoviários se sentiram inseguros quando queimaram o ônibus", declarou Daniel Mota Neto, que é assessor de imprensa sindicato.

O assessor informou que já foram encaminhados ofícios para a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP) pedindo que sejam resolvidas as questões críticas em vários bairros da capital. "Já foi endereçado um ofício para a Polícia Militar (PM) e a SSP Bahia mostrando os pontos críticos de Salvador", disse Mota, que não informou quando o transporte será normalizado no Vale das Pedrinhas.

