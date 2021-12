Um ônibus ficou destruído após pegar fogo na noite desta terça-feira, 19, na rua Osvaldo Cruz, no Rio Vermelho. Não há informações do que teria provocado o fogo. Não há relato de feridos. O veículo estava perto de um poste, quando o fogo começou e houve risco de a rede elétrica ser atingida. Mas o Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas.



Testemunhas disseram que o fogo começou no motor e se espalhou para o resto do veículo. Ainda não se sabe a causa do incêndio, mas suspeita-se de problema mecânico. O ônibus prestava serviço ao aeroporto de Salvador.

Paula Pitta Ônibus pega fogo no Rio Vermelho

