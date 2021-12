Ônibus pega fogo na Rótula do Abacaxi

Um ônibus da empresa Integra pegou fogo na manhã desta sexta-feira, 14, na região da Rótula do Abacaxi, em Salvador. As chamas e uma fumaça densa puderam ser vistas a longa distância. O trânsito precisou ser desviado no local.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), agentes do órgão estão monitorando o fluxo de carros ao redor.

O fogo foi controlado por agentes do Corpo de Bombeiros de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA). Ainda não há informações sobre a causa das chamas, nem se houve feridos.

