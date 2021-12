Ônibus param de circular na Santa Mônica após morte de traficante

Os ônibus estão sem circular no bairro de Santa Mônica nesta segunda-feira, 12, por conta da insegurança na região. De acordo com alguns moradores, criminosos decretaram um toque de recolher após a morte de Ricardo Rodrigues de Souza, 29, conhecido como "Bucha de Sena".

Ele foi morto durante uma troca de tiros com policiais militares da 37ª CIPM neste sábado, 10. Ricardo era apontado como chefe do tráfico de drogas na localidade e fez parte do "Baralho do Crime" do Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) como "Ás de Ouro".

>> Traficantes com metralhadoras e espada causam terror na Santa Mônica

30 mortes 30 mortes

Após o crime, comparsas dele ameaçaram incendiar ônibus no bairro. Por conta disso, os coletivos estão sem circular desde domingo. O comércio também fechou no início da manhã, mas já foi reaberto. Neste momento, policiais estão no local para garantir segurança os moradores.

O corpo de Ricardo será enterrado nesta segunda, a partir das 15h, no cemitério Bosque da Paz.

Assassinatos

Em sua ficha criminal, "Bucha de Sena" era acusado de cometer pelo menos 30 assassinatos. Na lista dos criminosos mais procurados da Bahia, o traficante já havia sido preso em setembro passado, após ser flagrado com maconha.

Beneficiado por um por habeas corpus, porém, foi posto em liberdade dois meses depois.

Ricardo Rodrigues de Souza, 29 anos, foi morto no último sábado (Imagem: Divulgação)

adblock ativo