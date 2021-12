Ônibus param de circular na Santa Cruz após tiroteio

Os coletivos deixaram de circular no bairro da Santa Cruz após um tiroteio ocorrido na tarde desta terça-feira, 19. O confronto ocorreu entre um suspeito e policiais, que resultou na morte deste homem e no ferimento de um adolescente de 14 anos.

Com medida de cautela, os rodoviários estão parando os veículos em um ponto provisório localizado em frente ao Parque da Cidade, no bairro do Itaigara. Os residentes da Santa Cruz descem até este ponto para seguir para seus destinos.

De acordo com Hélio Ferreira, presidente do Sindicato dos Rodoviários, ainda não há previsão para que a categoria volte a circular no bairro de Santa Cruz. "Vamos voltar no momento certo, quando tivermos plena segurança tanto para os trabalhadores, quanto para população. Essa é uma medida de proteção para ambos, porque já houve outros casos de ferimentos e até óbitos devido aos crimes que ocorreram nos coletivos", explica.

Ferreira também acrescenta que o desejo de mudança do terminal é antigo: "Há um outra situação no bairro: Santa Cruz não possui estrutura de ter um terminal de ônibus. O local é muito pequeno, tem muito comércio e locais de carga e descarga, além de conflitos entre a população e os rodoviários. Nós planejamos deixar o terminal aqui [no Itaigara] depois e sugerimos a Prefeitura de Salvador que coloque o terminal próximo a ladeira do bairro, perto do estacionamento do Parque da Cidade. Dessa forma os ônibus sobem, deixam os passageiros e fazem daquele local o final de linha. Enquanto isso não for resolvido, sugerimos que as empresas coloquem micro-ônibus para auxiliar a população. Mas, não dá para desenvolvermos nossas funções no bairro, devido as condições de estrutura".

O presidente do Sindicato dos Rodoviários também mencionou que já houve diversas ameaças à categoria. "Pedimos a população que evite agir dessa forma, nós estamos ali para realizar um serviço e temos que ter a tranquilidade de nossa integridade física", e acrescenta: "Também tivemos casos de pessoas que foram buscar arma para ameaçar os funcionários, e o motorista ter que sair do bairro às pressas. Já houve ônibus arranhados e pneus cortados. E tudo isso são os trabalhadores que pagam, é descontado no contracheque".

Ferreira também comenta que a sugestão da mudança de terminal já foi apresentada à Secretaria Municipal De Mobilidade (Semob): "Eu já conversei com o secretário há mais de dois anos sobre essa situação. Ele me garantiu que iria ocorrer a mudança, mas não sei porque ainda não fez. Se não fizerem um novo terminal, nós iremos tomar a decisão de colocar os ônibus aqui [no Itaigara]", conclui.

Entenda o caso

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 17h10 desta terça, uma equipe da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT/Rondesp Atlântico) realizava ronda no bairro, quando foi informada de um tiroteio. Ao chegar na rua São Jerônimo, os agentes foram recebidos a tiros e revidaram. Um dos suspeitos foi atingido, encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.

Com o suspeito foi apreendida uma pistola Taurus, extraviada da PMBA, com dois carregadores e 13 munições, além de três porções de cocaína, 71 porções de crack, um celular e R$ 59. O outro suspeito, um adolescente de 14 anos, foi atingido por dois disparos na perna e no pé e também foi encaminhado ao HGE, ele segue internado e custodiado. Com ele foram encontradas 27 porções de cocaína, crack e R$ 20,50.

A ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI). Os dois possuem histórico de delitos. O suspeito que morreu respondia por tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma. O adolescente já tinha sido apreendido por roubo a coletivo.

