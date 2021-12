Ônibus param de circular na Mata Escura após incêndios

Os rodoviários pararam de circular no bairro da Mata Escura nesta sexta-feira, 23, após o incêndio em dois ônibus no início desta manhã, segundo informou o diretor de Imprensa do Sindicato dos Rodoviários da Bahia, Daniel Mota Neto.

Por volta das 12h, os ônibus começaram a ser recolhidos do final de linha do bairro e foram encaminhados para as garagens. "Tem tempo que conversamos com a Secretaria de Segurança Pública sobre a violência urbana que acomete a população e traz riscos para a vida tanto dos rodoviários quanto dos usuários de transporte público, além dos danos materiais", afirmou Daniel. "Os motoristas presenciam, constantemente, atos de violência em bairros como São Tomé de Paripe, Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Mata Escura, entre outros, e isso precisa mudar", ressaltou.

O policiamento foi reforçado nesta sexta-feira, 23, na Mata Escura, pela Polícia Militar, Rondesp, 48ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), Operação Gêmeos e Batalhão de Choque para evitar outros atos de vandalismo e violência. De acordo com a polícia, os atos criminosos são decorrentes da reação de traficantes às ações ostensivas naquela localidade.

<GALERIA ID=19802/>

adblock ativo