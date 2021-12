Ônibus param de circular em Mata Escura e São Gonçalo após ameaças

Os ônibus do transporte público de Salvador pararam de circular nos bairros de Mata Escura e São Gonçalo do Retiro nesta terça-feira, 30. O motivo seria um suposto toque de recolher que vem circulando nas redes sociais.

A ação seria em retaliação "à morte de criminosos envolvidos com o tráfico de drogas na região", de acordo com a PM. Com a interrupção, os coletivos com destino a Mata Escura estão fazendo parada final em Jardim Santo Inácio.

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), afirmou que todas as providências para garantir a circulação dos ônibus no bairro da Mata Escura e região já foram adotadas. A SSP salientou ainda que o policiamento permanece reforçado na região.

