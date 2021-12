Ônibus param de circular em bairros ocupados pela PM

Os bairros de Santa Cruz, Vale das Pedrinhas e Nordeste de Amaralina voltaram a ficar sem o transporte público no bairro no final da tarde desta quinta-feira, 21. Com medo de retaliações após a ocupação da polícia, os rodoviários decidiram desistir da decisão de retornar aos finais de linha dos bairros.

Segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Fábio Primo, a decisão dos rodoviários de não circular nas regiões foi tomada pouco tempo depois do serviço ser retomado. "Os rodoviários podem ficar sem transitar pelos bairros até o final da ocupação da polícia. Ou até se sentirem seguros de entrar nos bairros", disse Fábio.

Operação

Guarniçoes da Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do Batalhão de Choque e das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico ocuparam, desde a madrugada desta quinta, os bairros de Vale das Pedrinhas, Santa Cruz e Nordeste de Amaralina. A ação tem como objetivo combater o tráfico de drogas nas localidades.

Seis suspeitos de tráfico de drogas foram presos no Nordeste de Amaralina.

