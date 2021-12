Ônibus não irão circular no domingo, diz diretor do sindicato dos rodoviários

Os coletivos não irão circular no domingo, 20, a partir da 0h, em Salvador. A informação foi confirmada por Daniel Mota e Ubirajara Sales, diretores do sindicato dos rodoviários, após assembleia realizada na manhã desta quinta-feira, 17.

De acordo com Sales, será realizada uma nova assembleia nesta tarde, às 15 horas. "Mas com certeza vai referender o que foi decidido, porque culturamente a assembleia da tarde sempre referenda o que foi decidido pela manhã", explica. Ainda de acordo com ele, a mobilização deste domingo vai afetar todos consórcios de ônibus.

A medida acontece porque, segundo Mota, o patronato não oferece ajuste salarial para a categoria, que está em estado de greve. "A população pode ficar em casa, fazendo uma reflexão, uma caminhada, porque domingo não terá ônibus", afirmou ele, pedindo que os passageiros entendam a situação.

"Não queremos prejudicar ninguém", acrescentou ele, sugerindo que os usuários que vão trabalhar façam uso de "carona solidária".

Nesta quarta, 16, uma mesa de negociação entre os rodoviários e o patronato, mediada na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), foi suspensa depois de não ocorrer um acordo entre as partes. Uma nova rodada foi marcada para segunda, 21, na sede do órgão, na avenida Tancredo Neves.

O sindicato da categoria pede 6% de reajuste na remuneração e aumento de 10% no tíquete. O patronato, no entanto, afirma que não tem condições de arcar com os custos.

No mesmo dia, os rodoviários fizeram uma paralisação parcial nas garagens do Consórcio OT Trans (Integra verde). Cerca de 900 coletivos ficaram sem circular no meio da cidade.

