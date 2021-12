Ônibus não entram no Pero Vaz e na Santa Mônica após ataque

Coletivos continuam sem circular nos bairros de Pero Vaz e na Santa Mônica na manhã desta quinta-feira, 30. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, os ônibus que entrariam no Pero Vaz foram remanejados para o fim de linha do IAPI. Já os ônibus que fazem o transporte na Santa Mônica foram transferidos para um ponto improvisado no Conjunto Bahia, próximo à avenida San Martin.

A categoria diz que optou em suspender o serviço de transporte público nestes bairros como medida preventiva, após ônibus serem incendiados no Pero Vaz, na noite desta quarta-feira, 29. A circulação de coletivos foi suspensa ainda durante a noite de quarta, por volta das 18h.

Segundo o vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, Fábio Primo, ainda não há previsão de quando os coletivos voltarão a circular na região. "Vamos nos reunir ainda hoje (quinta) com o comando da Polícia Militar para só depois definir em qual momento voltaremos a circular", explicou Primo.

A 37º CIPM (Liberdade) informou que a segurança nestes dois bairros foi reforçada nesta quinta.

Veículos queimados

Três dos ônibus incendiados estavam no fim de linha da comunidade. Ninguém ficou ferido. Em nota, a PM-BA informou que o crime foi motivado pela morte de um suspeito durante uma troca de tiros com policiais militares na Santa Mônica, no fim da tarde. O homem foi socorrido pelos policiais, mas não resistiu aos ferimentos.

Policiais fizeram rondas na região para capturar os suspeitos, mas ninguém foi preso. O Corpo de Bombeiros foi chamado para controlar as chamas nos ônibus. Por volta das 19h40, o fogo foi apagado.

Ainda conforme a polícia, homens armados, integrantes do mesmo grupo, tentaram incendiar outro coletivo no bairro da Santa Mônica, mas foram impedidos pelos policiais. O motorista estava sozinho e fugiu ao perceber a ação. O ônibus foi alvejado por muitos disparos, mas ninguém ficou ferido.

