Ônibus-metrô: terminal de integração em Pirajá é inaugurado

Até marco deste ano, o governo do estado pretende concluir o processo de integração entre linhas de ônibus e o metrô. O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa durante a entrega do terminal de ônibus de Pirajá na manhã desta quinta-feira, 4.

"Estamos em negociação com a CCR e com as empresas de ônibus para definir o prazo da integração definitiva, que envolve as linhas metropolitanas, intermunicipais e urbanas", afirmou Rui, acrescentando que o impasse estaria no conflito dos interesses empresariais.

Serão determinadas duas datas-limite para finalizar a integração dos ônibus metropolitanos, intermunicipais e urbanos com o metrô. Quando estabelecidas, apenas ônibus integrados poderão acessar os terminais.

O terminal inaugurado nesta quinta ainda não foi incluído no sistema de integração e é interligado à Estação Pirajá do Metrô, inaugurada em dezembro passado, por duas passarelas e elevador.

Esta estação do metrô ainda não entrou em operação comercial, não sendo cobrada tarifa pelo trecho até o Bom Juá. "Já no sentido Lapa, os usuários que seguirem viagem precisam comprar o bilhete (R$ 3,30)", disse o presidente da CCR Bahia, Luiz Valença.

Além de Pirajá, a Linha 1 do metrô é composta pelas estações Lapa, Campo da Pólvora, Brotas, Bonocô, Acesso Norte, Retiro e Bom Juá.

O terminal por onde circulam 150 mil usuários e 220 ônibus por dia - 41 linhas - passou por requalificação e modernização com adequação de acessibilidade. O local é o segundo em movimentação em Salvador. Fica atrás apenas da Lapa, por onde circulam 130 mil passageiros por dia.

Toda a obra durou nove meses e teve custo de R$ 22 milhões. O horário de funcionamento é das 4h até meia-noite. As linhas são as mesmas que já operavam no antigo terminal e foram distribuídas pelas três plataformas que foram ampliadas. A quantidade de pontos aumentou de 26 para 32.

A cozinheira Cristiane Vargas, 46 anos, que esperava pela linha Barra 1, aprovou a reforma. "A estrutura está bem melhor. Aqui era muito sujo e deteriorado", contou.

O atendimento aos usuários, a limpeza e manutenção do espaço são realizados por uma equipe de 100 funcionários. Também foram instaladas 32 câmeras de monitoramento - interligadas ao Centro de Controle Operacional da CCR Metrô Bahia -, sala de primeiros socorros, duas escadas rolantes, um elevador, sete painéis de mensagens e serviço de som para mensagens de orientação.

A organização foi a melhoria apontada pelo ajudante industrial Cristiano Cezar Azevedo, que utiliza o terminal diariamente: "Os pontos e linhas estão sinalizadas, é fácil achar funcionários para pedir orientação e organizaram o espaço. Até a divisão dos espaços dos pontos ficou melhor".

Para os rodoviários também foi montada uma sala de apoio, com copa e sanitários. Em uma negociação que envolveu, além da CCR, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e a Companhia de Transporte da Bahia (CTB), 96 ambulantes permanecem atuando no terminal.

Com relação à continuidade da extensão do metrô, segundo o governador Rui Costa, está em tramitação, na Caixa Econômica, o processo referente ao projeto de um terminal no bairro de Águas Claras, que deve facilitar a locomoção aos moradores das Cajazeiras.

Carnaval

Durante os dias de folia momesca, o metrô irá funcionar em horário diferenciado. Das 5h à 0h (desta sexta-feira até terça-feira) e das 5h às 22h (quarta-feira).

As estações também serão palcos para atrações musicais no Carnaval. Nesta sexta, 5, na Lapa, terá a banda Maravilha (14h às 16h). No sábado, 6, e terça-feira é a vez dos artistas mirins do projeto social Som do Quilombo (14h às 15h), também na Lapa.

No próximo domingo, os integrantes do projeto, que é desenvolvido no bairro de Santo Inácio, farão uma apresentação em Pirajá, das 14h às 15h.

