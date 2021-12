Ônibus invade loja na Baixa de Quintas e deixa idoso ferido

Um pedestre ficou ferido após um ônibus da empresa União que fazia a linha Pituba - Santa Mônica perder a direção e invadir uma loja de autopeças na Baixa de Quintas, na manhã desta quinta-feira, 3.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o pedestre, um idoso que ainda não foi identificado, passava pela calçada no momento do acidente e foi atropelado pelo veículo. Ele ficou preso embaixo das ferragens do ônibus e foi removido com a ajuda do corpo de bombeiros e de uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência (Samu).

A vítima foi encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE) e ainda não há infomações sobre o seu estado de saúde. Nenhum passageiro ficou ferido na colisão.

De acordo com informações da Transalvador, o motorista do veículo tentou desviar de um poste, perdeu a direção, subiu na calçada e só parou após invadir a loja de autopeças. Parte da fiação elétrica do local foi danificada. Ainda segundo a Transalvador, o ônibus interdita parte da via, o que causa lentidão no local.

Nas últimas 12 horas, foram registrados dois acidentes com dois feridos na capital baiana.

