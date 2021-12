Ônibus invade concessionária e deixa 15 passageiros feridos

Um ônibus da empresa Dois de Julho invadiu o pátio da concessionária da Hyundai, localizada avenida Paralela, sentido Aeroporto, na manhã desta segunda-feira, 8, em Salvador. O coletivo subiu no canteiro da via e se chocou com três veículos que estavam estacionados no patio. Dos 60 passageiros que estavam a bordo, 15 ficaram levemente feridos.

Quatro ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local para prestar atendimento médico às vítimas. As informações preliminares, passadas por um representante da empresa Dois de Julho, é que o motorista perdeu o controle após ser fechado por um outro veículo que trafegava na pista.

Por causa do acidente, o motorista do ônibus está em estado de choque e foi encaminhado para o hospital Teresa de Lisieux, na avenida Antônio Carlos Magalhães.

<GALERIA ID=19689/>

