Ônibus invade abrigo na Estação da Lapa e deixa feridos

Seis pessoas ficaram feridas, entre elas uma gestante, na manhã desta terça-feira,7, depois que um ônibus da linha 1108 Resgate/Lapa, chocou contra a cobertura de um dos pontos de passageiros da primeira plataforma da estação da Lapa.

O veículo colidiu a parte frontal com a estrutura de concreto do ponto A3 Aeroporto, por volta das 8:30h, depois que o motorista da empresa integra, Paulo César da Silva, de 43 anos, sofreu um mal súbito, perdendo o controle da direção, enquanto realizava a segunda viagem da linha. No momento do acidente, o ponto encontrava-se vazio.

As vitímas tiveram pequenas escoriações e foram encaminhadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada no bairro dos barris. A gestante Maria da Silva, 28, grávida de 8 meses, foi liberada no local, depois de receber o atendimento médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

A operadora de caixa, Amanda Andrade, 27, chegava na estação no momento em que a sua prima, Marilania Suzane, 54, era atendida pela equipe de socorro "Ela é funcionária de uma das lojas do Shopping Piedade, estava a caminho do trabalho. Por coincidência, eu estava chegando no momento em que ela era retirada do veículo", disse a jovem, que informou ainda que Marilania tinha sofrido uma lesão no maxilar e reclamava de dores na região da coluna.

Segundo José Américo, gerente de operações da empresa integra, o motorista trafegava a 18 km por hora, velocidade compatível com a via.

Agentes de trânsito da Superitendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) estiveram presente no local para a remoção do veículo. Apesar do acidente, o trânsito permaneceu tranquilo no interior da estação, durante toda a manhã.

Segundo dados da Transalvador, desde o começo do ano, foram registrados 602 acidentes envolvendo coletivos, com 113 feridos e cinco mortos. A avenida Luis Viana Filho, é a via com maior incidência de acidentes, com 40 colisões.

Rotina de trabalho

"Ainda estamos verificando o que motivou o mal súbito do motorista. Mas o que percebemos é que a violência urbana atrelada a rotina caótica, deixam as condições de trabalho estressantes. Muitos motoristas chegam a desenvolver síndrome do pânico, por conta da violência '', afirma o Diretor de Comunicação do Sindicato dos Rodoviários da Bahia, Daniel Mota.



A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), informou por meio de nota que conforme exigido no contrato de licitação de transporte público, existem ações de melhoria da condição do trabalho dos funcionários, como por exemplo, a criação de módulo-conforto para rodoviários, apresentando local de descanso para os funcionários.

Motorista passou mal, desmaiou e veículo colidiu no ponto (Foto: Lucas Melo | Ag. A TARDE)

Vítimas do acidente foram atendidas pelo Samu (Foto: Lucas Melo | Ag. A TARDE)

