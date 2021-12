Ônibus ganham adesivos para o Domingo é Meia

O programa Domingo é Meia nos ônibus de Salvador será reforçado, nesta domingo, 7, com adesivos informando o preço da tarifa. A ação, que segue norma do decreto que instituiu o projeto, tem o intuito de evitar que os passageiros paguem a taxa inteira por falta de informação.

Na semana passada, diversas pessoas relataram que não sabiam do programa e que não foram informadas pelo cobrador. Também houve relatos de passageiros que tentaram pagar o valor da meia (R$ 1,40), mas foram obrigados a pagar a tarifa integral.

A Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte pede aos passageiros que, caso os cobradores ajam com má-fé, anotem o horário e o número do ônibus. Em posse desses dados, devem fazer uma denúncia através do número de telefone 178.

No domingo anterior, foram realizados 272 mil trajetos nos ônibus da cidade. Em relação ao mesmo Feriado de Páscoa do ano passado, a frequência dos passageiros foi 20% maior.

Demanda - Não havendo feriado, a Semut espera que mais pessoas aproveitem o programa. A expectativa da pasta é que sejam feitas 500 mil viagens a cada domingo, em especial com o evento de inauguração da Fonte Nova.

Não há previsão de que a frota seja aumentada, neste domingo, caso a demanda venha a crescer. Aos domingos, circulam apenas 50% dos ônibus que operam durante a semana na capital.

adblock ativo