Ônibus ficam sem circular por algumas horas na Capelinha de São Caetano

Ônibus do transporte coletivo de Salvador ficaram sem circular até o fim de linha da Capelinha de São Caetano durante a tarde desta sexta-feira, 20. A decisão teria sido tomada por causa da falta de segurança na região.

Informações preliminares dão conta que supostos traficantes teriam ordenado, mais cedo, que os coletivos parassem de transitar no bairro.

Além disso, alguns ônibus teriam sido pichados com siglas de uma suposta facção criminosa e com o nome de Marreno, apontado como líder do tráfico e que morreu em confronto com a polícia na semana passada.

A situação foi normalizada na noite desta sexta após o reforçado no policiamento, com o Pelotão Especial Tático Ostensivo (PETOS) e as Rondas Especiais (Rondesp), segundo informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA). Antes, os ônibus estavam fazendo a parada em São Caetano.

O Portal A TARDE tentou contato com o Sindicato dos Rodoviários da Bahia, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

