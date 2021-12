Ônibus fica destruído após pegar fogo na avenida Paralela

Um ônibus está destruído após pegar fogo na manhã desta terça-feira, 12, na avenida Paralela, próximo ao bairro da Paz, em Salvador.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o incêndio começou por volta das 6h. Equipes do Corpo de Bombeiros já estão no local e as chamas foram debeladas.

Ainda não se sabe o que teria causado as chamas. Ninguém ficou ferido.

Por conta do acidente, um a faixa da via foi interditada, deixando trânsito lento no local.

