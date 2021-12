Ônibus extras e metrô estarão disponíveis para torcedores

Os rubro-negros que irão acompanhar a partida entre Vitória e Paysandu, na Arena Fonte Nova, neste sábado, 26, contarão com apoio no transporte público.

As estações Campo da Pólvora e Acesso Norte do Metrô irão funcionar neste sábado, das 14h30 às 19h15. As demais estações Lapa, Brotas, Retiro e Bom Juá funcionam em horário normal, até as 13h.

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) irá disponibilizar coletivos extras para a Estação da Lapa. Na saída da partida, os coletivos estarão disponíveis a partir das 17h até as 23h, com itinerários divididos por três áreas da cidade: Orla, Centro e Subúrbio.

