Ônibus especiais para Copa mudam de frota nesta segunda

Algumas linhas de ônibus terão remanejamento da frota nesta segunda-feira, 16, para melhorar o atendimento especial para torcedores que vão à Arena Fonte Nova assistir aos jogos da Copa do Mundo.

Segundo informações da assessoria da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), a frota migrou para pontos com maior demanda de passageiros.

Entre as linhas alteradas estão: S1, que corresponde ao Shopping Barra: aumentará de oito para 10 ônibus; S4, do Salvador Norte Shopping / Aeroporto: de 10 para 20; S6, do Shopping Bela Vista: 11 para 20; S7, do Iguatemi: 22 para 33; S8, do Salvador Shopping: 14 para 34; e S9, do Shopping Barra - que atende a idosos e pessoas com baixa mobilidade: de dois para nove.

O órgão de trânsito também deve aumentar o número de agentes de monitoração nos pontos onde houve maior retenção do fluxo, como a Rótula do Abacaxi e as avenidas Paralela e Bonocô. Conforme a Transalvador, o objetivo é garantir maior fluidez nas regiões que tiveram alteração no tráfego.

Os ajustes foram feitos após reunião realizada entre setores do órgão envolvidos na Operação Copa do Mundo.

