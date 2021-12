Ônibus é saqueado e outros dois são incendiados no Centro

Após dois ônibus terem sido incendiados na Avenida Centenário, no final da tarde desta quinta-feira, 20, outros três foram alvos de vândalos, à noite, durante os protestos na capital baiana.

Manifestantes colocaram fogo em dois ônibus, um na região da Lapa e outro na Rua Padre Feijó, no bairro do Canela. Outro veículo, que fazia a linha Vale dos Rios/Stiep R4, foi saqueado e apedrejado no Campo Grande.

Segundo informações de testemunhas, os bandidos levaram aparelhos celulares e dinheiro dos passageiros, além de outros pertences. O cobrador do ônibus também foi assaltado.

