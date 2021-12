Ônibus é queimado durante protesto por morte de adolescente

Um ônibus foi queimado nesta segunda-feira, 25, durante uma manifestação no bairro de Paripe. Os moradores protestaram contra a morte de um adolescente de 15 anos na noite deste domingo, 24. O jovem estava próximo a uma festa na localidade conhecida como Bate Coração, quando foi atingido nas costas.

A reivindicação começou por volta das 10h50 na rua Almirante de Tamandaré, próximo à Escola de Menor. O fogo acabou se alastrando e atingindo outro coletivo que estava parado no final de linha.

Os bombeiros foram acionados e apagaram as chamas. Os responsáveis pelo incêndio não foram identificados. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários da Bahia, os motoristas não circularão no fim de linha de Paripe até que o veículo que foi incendiado seja retirado e até o clima de segurança no local seja restabelecido.

Edson Gomes, um dos diretores do sindicato, informou que o fim de linha foi transferido para a última rotatória da Suburbana, próximo ao supermercado Bompreço.

De acordo com informações da 19ª CIPM, o policiamento foi reforçado em Paripe, com o emprego de viaturas da unidade e policiais militares da Rondesp BTS. Por volta das 13h30 um homem foi preso e apresentado na 5ª delegacia, após tentar bloquear a avenida Irecê.

