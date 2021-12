Ônibus é queimado durante protesto em Jardim das Margaridas

Um grupo de manifestantes fechou a rua Joaquim Ferreira, em Jardim das Margaridas na manhã desta sexta-feira, 14, durante um protesto. No local estava um ônibus vazio em chamas, a 49ª Companhia da Polícia Militar (CIPM) isolou a área e acionou o Corpo de Bombeiros Militar.

Segundo a Polícia Militar, não houve registro de feridos nem presos. O veículo já foi removido, porém o trânsito no local está comprometido por conta de um serviço que está sendo realizado pela Coelba.

Motivo do protesto

O ato estaria relacionado com a morte de um suspeito, que teria entrado em confronto com a 49ª CIPM, na tarde desta quinta-feira, 13. O homem, que não teve sua identidade revelada pela polícia, chegou a ser socorrido ao Hospital Menandro de Farias, mas não resistiu. Com ele a PM apreendeu um revólver calibre 38, um aparelho celular e cinco porções de maconha. Os comparsas do suspeito, que também estavam no confronto, conseguiram fugir.

A ocorrência foi registrada na Corregedoria Geral da Polícia Militar

