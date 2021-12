Ônibus e Plano Inclinado terão esquema especial no domingo

Devido às eleições deste domingo, 7, Salvador terá frota máxima de ônibus nas ruas. Serão disponibilizados cerca de 2,5 mil veículos, de acordo com a Secretária Municipal de Mobilidade (Semob).

Para ajudar na locomoção dos eleitores, o Plano Inclinado Liberdade e Calçada vai operar das 7 às 18horas, com tarifa gratuita. Já o Elevador Lacerda terá operação adiantada em 1h, com tarifa no valor de R$ 0,15.

Durante o esquema especial, cerca de 65 agentes de fiscalização estarão nas ruas. Também será efetuado o monitoramento das linhas em tempo real por meio do Centro de Controle Operacional (CCO).

adblock ativo