Ônibus e microônibus colidem e 11 passageiros ficam feridos

Onze pessoas ficam feridas em um acidente entre um ônibus da empresa Praia Grande e um microônibus da Litoral na ladeira do Luso, na Suburbana, na manhã desta sexta-feira, 19. As vítimas, que tiveram escoriações leves, foram atendidas pela Samu e levadas para o Hospital Geral do Estado (HGE) e outras unidades de saúde.

De acordo com testemunhas, o microônibus ficou sem freio e colidiu no fundo do ônibus. As vítimas eram passageiros do ônibus. Como o acidente teve feridos, os veículos continuam no local para passar por perícia, o que congestiona o trânsito na proximidade de Plataforma, de acordo com a Transalvador.

