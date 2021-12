Ônibus é incendiado próximo ao Centro de Convenções e polícia investiga crime

Um ônibus foi incendiado próximo ao Centro de Convenções da Bahia, no bairro do Stiep, em Salvador, na noite desta quinta-feira, 10. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso está sendo investigado por equipes do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc).

Segundo informações preliminares, um homem entrou no coletivo, jogou um líquido e ateou fogo. Ninguém ficou ferido na ação criminosa.

Conforme a SSP, é possível que outros criminosos tenham participado da queima do veículo, que tem motivação ainda desconhecida. Algumas imagens de câmeras da região ajudarão a esclarecer o caso.

Quem tiver informações sobre o crime pode ligar para o 3235-0000, Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública. As Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico reforçaram o patrulhamento na região

