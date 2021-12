Ônibus é incendiado próximo à shopping em São Cristóvão

Um ônibus da empresa Costa Verde foi incendiado no final da manhã deste sábado, 19, próximo à passarela que dá acesso ao Salvador Norte Shopping, no bairro de São Cristóvão, na capital baiana.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), suspeitos obrigaram o motorista a parar, fizeram os passageiros desembarcar e incendiaram o veículo. Ninguém ficou ferido.

Por volta das 15h, as chamas já haviam sido apagadas. Um guincho foi enviado ao local para fazer a retirada do coletivo, que ficou destruído, informou a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

A polícia acredita que a ação é em represália ao confronto registrado na noite de sexta-feira, 18, na localidade de Yolanda Pires, mais conhecida como Planeta dos Macacos, com traficantes da região.

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que policiais faziam ronda na região, quando a guarnição foi recebida a tiros por aproximadamente cinco homens e, no revide, Fabiano dos Santos Silva, de 19 anos, acabou sendo atingido.

O jovem foi socorrido para o Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, mas não resistiu aos ferimentos, informou a SSP. Com o suspeito, foram encontrados um revólver calibre 22 e drogas. O caso será investigado pela Corregedoria da Polícia Militar (PM-BA).

Ainda conforme a SSP, houve reforço do policiamento no bairro de São Cristóvão com unidades do Pelotão Especial Tático Operacional da 49ª Companhia Independente da Polícia Militar, da Operação Gemeos e das Rondas Especiais.

