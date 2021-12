Ônibus é incendiado no Vale das Pedrinhas

Um ônibus foi incendiado no Vale das Pedrinhas em novo protesto, nesta sexta-feira, 13, pelo desaparecimento de uma jovem da região. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), moradores do local informaram que um grupo de homens chegou com o rosto coberto e parou o coletivo, jogando pedras contra o veículo, o incendiando logo depois.

O protesto aconteceu depois que o corpo Diana Lemos dos Santos, 24 anos, foi achado com sinais de tortura na estrada do CIA-Aeroporto, na tarde desta sexta-feira, 13. Ela supostamente teria sido sequestrada dentro da própria casa por homens fardados e encapuzados na madrugada da quinta-feira, 12.

Ainda segundo a Stelecom, o fogo começou por volta das 18h45 e o Corpo de Bombeiros chegou por volta das 19h20 e controlou as chamas.

Na tarde da quinta-feira, 12, moradores protestaram na Avenida Lucaia, pelo desaparecimento de Diana. Ela estava grávida e era mãe de uma criança. A jovem era apontada como companheira de um traficante da região, conhecido como Galo, que é procurado pela polícia.

O caso agora passará a ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

