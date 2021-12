Ônibus é incendiado no Engenho Velho da Federação

Um ônibus foi incendiado na manhã desta quinta-feira, 11, por volta de 6h, na rua Apolinário de Santana, no Engenho Velho da Federação, após a morte do jovem Reilan Rosalino dos Santos Braga, 18 anos.

Ele teria morrido após uma troca de tiros entre policiais e criminosos. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o confronto aconteceu por votla de 19h30 desta quarta, 10, quando uma viatura da Rondesp foi recebida a tiros por oito homens durante uma operação no bairro.

Os policiais revidaram e acabaram atingido Reilan que, segundo a polícia, fazia parte do grupo. Ele chegou a ser socorrido pela viatura para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas já chegou sem vida à unidade.

Com ele foram encontradas uma pistola 9 milímetros e 37 pedras de crack. O material apreendido foi apresentado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ainda segundo a polícia, por volta das 21h30, o mesmo grupo de criminosos que atirou contra a polícia jogou lixo na Rua Apolinário Santana e ateou fogo. Uma guarnição da 41ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Federação) foi deslocada e conseguiu apagar o fogo e retirar o lixo da rua.

Durante a ação, o grupo também tentou incendiar um ônibus no final de linha, mas moradores da região conseguiram apagar as chamas. Ninguém ficou ferido.

Nesta manhã, eles conseguiram atear fogo em outro coletivo. Eles ordenaram que motorista, cobrador e passageiros se retirassem e incendiaram o veículo. A fumaça intensa pode ser vista de outras localidades.

Homens do Corpo dos Bombeiros estiveram no local para conter as chamas. Policiais militares também acompanharam a ação. O ônibus ficou completamente destruído, mas também não houve feridos.

Na noite desta quarta, grupo tentou incendiar um ônibus (Foto do leitor | Via WhatsApp)

adblock ativo