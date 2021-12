Um ônibus da empresa Integra foi incendiado no bairro de Sussuarana, em Salvador, na manhã deste domingo, 18, por volta das 10h50. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu na avenida Ulysses Guimarães, em frente ao mercado Novo Mix.

De acordo com o Sindicato dos Rodoviários da Bahia, os suspeitos pediram que as pessoas descessem do coletivo, que fazia a linha Estação Pirajá-Itapuã., antes de atear fogo. Bombeiros estiveram no local para debelar o fogo.

Ainda conforme os bombeiros, ninguém ficou ferido. Policiais militares também estão na região acompanhando o caso.

Mari Sonciarê* Ônibus é incendiado no bairro de Sussuarana

Segudo moradores, coletivo foi incendiado por quatro homens após a morte de uma pessoa, suspostamente filho de um policial, na localidade. O ônibus ficou totalmente destruído e um automóvel, atingido pelo fogo, teve danos parciais.

Segundo a assessoria da Polícia Militar, "nenhum manifestante foi encontrado, nem houve o registro de preso ou feridos no local". A Polícia Civil irá investigar o crime (veja a íntegra da nota da polícia abaixo).

*Sob supervisão do editor Juracy dos Anjos

Policiais estão no local após inêndio em ônibus (Foto: Cidadão Repórter | Via WhatsApp)

