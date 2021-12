Ônibus é incendiado no bairro de Pirajá

Um ônibus foi incendiado na noite desta quinta-feira, 16, no bairro de Pirajá, em Salvador. Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações, (Stelecom), por volta de 22h, moradores informaram que um veículo, que já estava abandonado a alguns dias no local, estava pegando fogo.

Ao constatarem o incêndio, homens do Corpo de Bombeiros foram até o local para controlar as chamas. Ainda segundo a Stelecom, no local não havia sinais de manifestação.

O coletivo não faz parte do transporte público de Salvador e a identidade do proprietário do veículo ainda é desconhecida. O órgão ainda não sabe informar o que teria motivado o incêndio.

Próximo ao veículo incendiado, outros carros estavam estacionados, mas não foram atingidos pelas chamas, segundo a polícia.

