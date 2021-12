Ônibus é incendiado na Estrada da Base Naval

Um ônibus que fazia a linha Base Naval - Lapa foi incendiado por volta das 10h deste domingo no quilômetro nove da Estrada da Base Naval de Aratu, no bairro de Paripe. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias, três homens armados obrigaram os passageiros, que estavam a bordo do veículo, a descerem antes de começar a atear fogo no veículo.

Unidades das Rondas Especiais Bahia de Todos os Santos (Rondesp/BTS), da Operação Gêmeos e da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar intensificam o policiamento no bairro. O final de linha da Base Naval está provisoriamente na localidade conhecida como Barragem, próximo ao posto de gasolina Inema.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a polícia já tem a identificação do suspeito de ter comandado o ataque ao ônibus, porém o nome não divulgado.

O ação criminosa acontece um dia após a polícia baiana apreender uma metralhadora e duas granadas numa operação de combate ao tráfico de drogas na região.

