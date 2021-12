Ônibus é incendiado na entrada do Jardim Santo Inácio

Um coletivo da Integra OT Trans foi incendiado na manhã desta quinta-feira, 25, na avenida Cardeal Brandão Vilela, na entrada do bairro Jardim Santo Inácio, em Salvador. O crime aconteceu, segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), por volta das 5h30.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para debelar as chamas. Policiais da 48ª e da 49ª companhia independentes da Polícia Militar estão no local. De acordo com a Stelecom, não há registro de feridos. Já o veículo foi removido do local por volta das 6h30, e os rodoviários circulam normalmente pelo bairro.

A polícia investiga se o ataque ao coletivo teria relação com a morte de Geovana Nogueira da Paixão, 11 anos. A criança morreu na manhã desta quarta, 24, após levar um tiro na cabeça.

O disparo teria ocorrido, segundo a família da menina, durante uma operação realizada por policiais do Setor de Inteligência (Soint) da 48ª CIPM (Sussuarana) na Comunidade Paz e Vida, que fica próxima ao local onde o ônibus foi incendido.

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes da 48º CIPM faziam um serviço de levantamento na região e, quando entraram na localidade, foram recebidos a tiros. No final do enfrentamento, eles foram chamados por um homem para socorrer a criança, que havia sido baleada.

A família da criança contesta esta versão. Segundo Valdete Maria José de Jesus, 66 anos, um homem saiu de um veículo modelo Gol, de cor preta, e disparou o tiro que atingiu a menina, que aguardava o avô na porta de casa. Ela também afirma que não ocorreu troca de tiros.

A morte de Geovan revoltou a população, que desde quarta realiza protestos na localidade.

Oito homens invadiram coletivo

De acordo com Fábio Primo, vice-presidente do sindicato da categoria, oito criminosos teriam entrado no coletivo e ordenado que todos descessem, atendo fogo logo em seguida.

"Ontem (quarta) eles protestaram e bloquearam a via por conta da morte de uma menina de 11 anos. Hoje, eles protestaram mais forte ainda", disse o sindicalista, que também questiona "se é horrível a morte de uma criança atingida por bala perdida, imagine agora um coletivo que poderia ter sido incendiado com vários passageiros dentro?".

Fábio relembra que um funcionário já morreu vítima desses ataques. "A gente repudia esses atos de vandalismo e pede uma resposta da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Desde que começou essa onda de queimar a ônibus em protesto, com o crime de hoje, somam 44 ataques a ônibus em Salvador", disse.

*Sob supervisão do editor Juracy dos Anjos

adblock ativo