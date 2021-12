Ônibus é incendiado em São Marcos; policiamento é reforçado

Um ônibus que fazia a linha Canabrava/Estação Pirajá foi incendiado na manhã deste domingo, 4, na Via Regional, localizada no bairro de São Marcos, em Salvador. As chamas foram debeladas, no início da tarde, por uma equipe do Corpo de Bombeiros e ninguém ficou ferido.

Ônibus é incendiado após confronto entre PM e traficantes em São Marcos neste domingo, 4. @cidadaoreporter l #atarde @jornalatarde Um vídeo publicado por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Dez 4, 2016 às 10:35 PST

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) informou que o veículo foi incendiado por criminosos, ainda não identificados, em represália a ação da 50º Companhia Independente da Polícia Militar de Sete de Abril (CIPM/Sete de Abril), que teriam entrado em confronto com traficantes na noite de sábado, 3.

Policiais da 50º CIPM e da 10º Delegacia Territorial (DT) de Pau da Lima, em conjunto com as forças especializadas, realizam rondas com o objetivos de capturar os autores do crime, informou a SSP. Guarnições da Operação Gêmeos e Rondas Especiais da Polícia Militar, também reforçam o patrulhamento na Via Regional.

Conforme a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), a remoção do veículo foi realizada por um guincho da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e o tráfego na região segue com fluidez.

Informações sobre os suspeitos podem ser repassadas, com total sigilo e sem necessidade de identificação, por meio do Disque-Denúncia da SSP (3235-0000).

Criminosos incêndiaram o veículo nas intermediações do Barradão (Foto leitor | Cidadão Repórter)

