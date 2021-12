Ônibus é incendiado em Ondina; ato seria retaliação por morte de suspeito

Um ônibus foi incendiado na noite desta terça-feira, 3, na região de Ondina, em Salvador. O ato criminoso ocorreu na rua Professor Sabino Silva, próximo à entrada do bairro do Calabar (assista ao vídeo abaixo).

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), a ação aconteceu por volta das 19h15 e gerou grande tumulto na região. Não há informações de feridos.

O ato seria uma suposta retaliação após a morte de um homem na tarde desta segunda-feira, 2, na localidade conhecida como largo do Camarão. A identidade do suspeito não foi revelada.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar (PM-BA) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizados. As chamas do veículo, que foram debeladas pelos bombeiros, chegaram a atingir a fiação elétrica.

Em vídeo que circula nas redes sociais, um grupo para o coletivo e ordena que os passageiros desçam. Em seguida, ateia fogo no veículo.

