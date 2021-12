Ônibus é incendiado e outro apedrejado durante protesto

Dois ônibus da empresa de transporte BTU foram alvos de um protesto de moradores do Morro do Ninja, no bairro de São Rafael, no início da noite desta quarta-feira, 24. Eles ficaram revoltados contra a morte de Lindaura Bastos da Silva, de 53 anos, atingida por uma bala em suposto tiroteio entre policiais e traficantes.

Um dos veículos (linha Cajazeiras-Pituba) foi incendiado, por volta das 18h, na Avenida São Rafael, e o outro (linha São Marcos-Lapa-Barra) apedrejado, por volta das 17h, na Via Regional, nas proximidades do bairro de São Marcos.

O Corpo de Bombeiros teve de ser acionado para conter as chamas e ainda auxiliou agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) a reduzir os transtornos no trânsito da movimentada avenida.

A PM informou que vai abrir uma investigação para apurar as denúncias. Segundo a polícia, homens da 50ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados para atender uma ocorrência envolvendo troca de tiros entre traficantes e, ao chegarem ao local, já encontraram Lindaura baleada e caída ao chão. Ao lado da vítima, segundo os agentes, havia um revólver calibre 38.

Em nota enviada à imprensa, a Polícia Militar informou que, ao avistarem a moradora caída, os militares a encaminharam ao posto médico de Saúde de São Marcos. A Polícia Militar não apresentou mais informações sobre as circunstâncias do crime e disse que a ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Veja vídeo que mostra o momento em que o ônibus pegava fogo.

