Ônibus é incendiado após morte de suspeito de tráfico em Santa Cruz

Um grupo de moradores do bairro da Santa Cruz – no Complexo do Nordeste de Amaralina –, ateou fogo em um ônibus do Consórcio Salvador Norte, na tarde desta quarta-feira, 25, na rua Onze de Novembro, a principal do bairro, em protesto pela morte do ajudante de pedreiro Erivelton de Assis Santos, de 22 anos.

Durante o protesto, os moradores alegaram que o homem foi executado a tiros por policiais militares da 40ª CIPM (Nordeste de Amaralina), na porta de casa, na Rua Disneylândia, quando seguia para o trabalho.

“Ele estava trabalhando em uma obra, aí saiu para comprar pacaia [cigarro]. Quando voltou, viu os policiais, aí se assustou e saiu correndo. Eles [PMs] deram quatro tiros. Ainda me pediram um carro de mão para levá-lo, depois saíram puxando ele como se fosse um cachorro”, contou uma moradora, sob anonimato.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP/BA) afirmou que Erivelton foi baleado durante uma troca de tiros com policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 40ª CIPM e morreu no Hospital Geral do Estado (HGE), na Vasco da Gama. Ele reagiu a uma abordagem policial atirando, segundo a versão oficial.

Familiares reclamam

“Ele estava trabalhando comigo o dia todo, aí saiu para fazer alguma coisa. Ele sabia que os homens [PMs] estavam na rua. Como demorou, voltei para buscá-lo, mas, quando cheguei, já tinha acontecido”, contou o tio de Erivelton, o pedreiro Almir Francisco dos Santos, 57.

Ele disse que, junto com o sobrinho, passou o dia rebocando as paredes de uma casa, na Rua Onze de Novembro. Segundo familiares, a mãe do rapaz, Maria Lúcia dos Santos, teve um acidente vascular cerebral (AVC) ao saber da morte do filho. Ela estaria internada em estado grave no HGE. A reportagem de A TARDE não conseguiu confirmar a informação.

Passado na criminalidade

Conforme informações da SSP, Erivelton tinha passagem por porte ilegal de arma. Ele foi detido no ano passado, durante uma operação da Coordenação de Operações Especiais (COE) da Polícia Civil.

Na ação desta quarta, segundo a polícia, foram apreendidos um revólver calibre 38, várias munições calibres 38, 9 milímetros e .40, além de 90 pedras de crack e uma porção de maconha.

Familiares e moradores contestam essa versão. “Eles [PMs] forjam flagrante, ficam com armas e drogas dentro da viatura. Ele [suspeito] não estava com nada”, falou um homem.

Em 1º de dezembro de 2015, a irmã de Erivelton, a dona de casa Lilian Santana dos Santos, 37, morreu ao ser atingida por uma bala perdida, durante um confronto entre traficantes e policiais militares, no Nordeste de Amaralina, na localidade Areal.

Ela estava dentro de casa, na Travessa Emídio Pio. Na ocasião, duas meninas, de 6 e 9 anos, e um menino, de 5, foram baleados, na Rua Emídio Pio.

Erivélton já havia sido preso em 2016 por porte ilegal de armas (Foto: Alberto Maraux | SSP-BA)

