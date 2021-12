Ônibus e Elevador Lacerda estendem horários no São João

Os ônibus urbanos de Salvador e o Elevador Lacerda tem os horários estendidos a partir desta quinta-feira, 23 para atender à demanda do período junino, principalmente na região do Centro Histórico, onde terá programação especial do São João da Bahia.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), 27 linhas de ônibus vão atender aos usuários. As linhas com itinerários em diversos pontos da cidade terão o roteiro prorrogado até as 3h da madrugada. Já o Elevador Lacerda vai funcionar 24 horas a partir das 19h desta quinta até as 7h do próximo domingo, 26.

Ainda de acordo com a Semob, durantes os três dias, das 19h às 6h, o elevador vai operar gratuitamente. Para completar a operação, na sexta-feira, 24 e no sábado, 25, os passageiros contarão com seis coletivos da frota reguladora para a Estação da Lapa e para Barroquinha, sendo dois Estação Lapa/Elevador Lacerda e três Barroquinha, por dia, das 21h às 4h. Além do tráfego de veículos que foi alterado nas localidades do Centro Histórico, Paripe e Liberdade devido as festas juninas.

Confira as linhas que vão prolongar o atendimento até as 3h:

0416 IAPI - França/Campo Grande

0418 Pau Miúdo - Barroquinha

0424 Santa Mônica - Barroquinha

0705 Nordeste - Baixa dos Sapateiros

0717 Vale das Pedrinhas - Barroquinha

0923 Conjunto Guilherme Marback - Barroquinha

1001 Aeroporto - Sé

1034 Parque São Cristóvão - Barroquinha

1109 Pernambués - Barroquinha

1202 Tancredo Neves - Barroquinha

1216 Mata Escura - Barroquinha

1228 Jardim Santo Inácio - Barroquinha

1227 Nova Sussuarana - Barroquinha

1414 Boca da Mata - Comércio

1435 Cajazeira 11/10 - Comércio

1317 Pau da Lima - Barroquinha

1321 São Marcos - Barroquinha

1439 Fazenda Grande 4/3/2 - Comércio

1345 Castelo Branco - B. dos Sapateiros/ Barroquinha

0201 Ribeira/Bonfim - Campo Grande

1504 Pirajá - Baixa dos Sapateiros

1533 Fazenda Coutos - Lapa

1602 Alto de Coutos - Lapa

1606 Paripe - Baixa. Dos Sapateiros

1628 Rio Sena - Lapa

1630 Alto do Cabrito - Lapa/Barra

0402 Caixa d'Água - Barroquinha

adblock ativo