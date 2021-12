Ônibus é atravessado na rua em suposto toque de recolher na Pero Vaz

Criminosos interceptaram um ônibus na Pero Vaz, em Salvador, no início da tarde desta terça-feira, 10. O motorista do coletivo disse, em entrevista para a TV Record, que o grupo pediu que os passageiros descessem. Em seguida, eles ordenaram que o rodoviário estacionasse o ônibus atravessado na rua.

Os suspeitos fugiram levando a chave do veículo. Ninguém ficou ferido na ação. Outros coletivos também foram parados em outros pontos do bairro.

Após o ataque, comerciantes fecharam as lojas na região. Policiais civis e militares reforçaram a segurança no local. A ação seria uma represália contra a morte de três suspeitos de tráfico de drogas em confronto com policiais das Rondas Especiais (Rondesp) nesta segunda, 9, na Avenida Peixe.

Os PMs apreenderam duas pistolas, um revólver, munições e drogas com o trio.

adblock ativo