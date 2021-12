Ônibus é assaltado na BR-324

Um ônibus da empresa São Luiz, que fazia a linha Juazeiro-Salvador foi assaltado na madrugada da última quarta-feira, 15, no Km 4 da BR-324, bairro Novo Horizonte, em Feira de Santana. De acordo com informações do Sindicato dos Rodoviários, três homens que estavam a bordo de um gol cinza obrigaram o motorista a parar o veículo. Os homens saquearam os passageiros e levaram celulares, carteiras, documentos e dinheiro.

Segundo o condutor do ônibus José Onilson da Silva Santos, após descerem do veículo, os assaltantes dispararam várias vezes na direção do ônibus.

As balas estilhaçaram o parabrisa, janela lateral e porta. "Pela localização dos tiros eles queriam atingir o motorista. Só não conseguiram porque o vidro era revestido e a bala era calibre 38", informa o diretor de imprensa do Sindicato dos Rodoviários, Francisco Costa.

Violência - O aumento dos assaltos nas estradas vem sendo denunciada pelo Sindicato dos Rodoviários, que na semana passada realizou protesto no Trevo da Resistência em Candeias, nas garagens da empresas intermunicipais e na rodoviária de Salvador. A entidade também solicitou audiência com o Secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, para cobrar ações e tentar contribuir com a polícia por meio do mapeamento dos pontos de maior vulnerabilidade nas estradas da Bahia.

