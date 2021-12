Ônibus deve voltar a circular na Santa Cruz, Nordeste e Vale neste sábado

Os ônibus que deixaram de circular nos bairros de Santa Cruz, Nordeste de Amaralina e Vale das Pedrinhas nos últimos dias, por medo de retaliações de traficantes, devem voltar a circular a partir da manhã deste sábado, 23. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, a frota seguirá normalmente o percurso nas primeiras horas do dia.

Após a ocupação, os ônibus pararam de circular na tarde de quarta-feira, 20, e retomaram as atividades na quinta, 21. Porém, os rodoviários voltaram atrás da decisão e decidiram parar novamente a circulação nos bairros, mantendo a decisão durante toda a sexta, 22.

Por conta da onda de violência nestes bairros, os pontos finais de ônibus foram deslocados para outras localidades: o da Santa Cruz, por exemplo, foi transferido para o Parque da Cidade, no Itaigara; o do Vale das Pedrinhas, para a rua do Canal, no Rio Vermelho. A alteração fez com que os moradores andassem mais para conseguir pegar um coletivo.

Operação

Uma operação para o combate ao tráfico de drogas foi iniciada desde terça-feira, 20, nos bairros da Santa Cruz, Vale das Pedrinhas e Nordeste de Amaralina, em Salvador. A ação, realizada por guarnições da Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do Batalhão de Choque, contou com a participação das Rondas Especiais (Rondesp/Atlântico).

Até o momento, cinco pessoas foram mortas, sete homens foram presos e um adolescente foi apreendido. Nesta sexta, 22, um homem foi preso ao tentar traficar drogas mesmo com a presença da polícia no local. Ele foi o sétimo preso na ocupação.

Antes, seis homens foram capturados suspeitos de participar de um grupo denominado de "Bonde". Não há previsão de quando as ocupações policiais serão finalizadas nos bairros.

