Ônibus despenca de viaduto em Pirajá

Um ônibus despencou do viaduto de Pirajá, em Salvador, na manhã desta terça-feira, 9. O motorista e o cobrador estavam no veículo da empresa São Cristovão no momento do acidente. O condutor do coletivo quebrou o braço e foi socorrido. Já o cobrador saiu ileso.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), um topic bateu no ônibus e o motorista perdeu o controle do veículo. Em seguida, o ônibus bateu em um poste e uma mureta e despencou do viaduto.

Nenhum carro passava embaixo do viaduto no momento do acidente. O ônibus ficou totalmente destruído. Por conta do acidente, o trânsito ficou complicado na região, mas já foi normalizado após a retirada do coletivo.

