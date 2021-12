Ônibus desgovernado provoca engavetamento com mais nove carros no pedágio

Após perder o controle da direção na descida do viaduto que dá acesso ao pedágio da BA-099 (sentido Salvador), o motorista do ônibus da ART Turismo, placa MRG-8240 (Camaçari), colidiu com nove veículos nas filas das cabines da Concessionária Litoral Norte (CLN), Estrada do Coco. O primeiro carro atingido foi o Celta, cor vermelha, placa JRH-5893. Após a primeira colisão, o condutor do ônibus, ainda não identificado, seguiu batendo em mais alguns carros até o veículo perder velocidade. Depois do acidente, o motorista fugiu do local.

