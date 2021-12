Ônibus desgovernado desce ladeira e atinge imóvel no Rio Sena

Um ônibus da Associação das Empresas de Transporte de Salvador - Integra, desceu desgovernado por uma ladeira e acabou atingindo um imóvel residencial nesta quinta-feira, 28, no final de linha do bairro Rio Sena, em Salvador. Apesar do susto, o acidente não deixou vítimas.

De acordo com a Transalvador, não havia passageiros dentro do veículo. O ônibus foi retirado pela empresa no início da tarde. O trânsito segue normal na região.

O portal A TARDE tentou contato com a assessoria da Integra, mas até o momento não obteve retorno.

