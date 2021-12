Ônibus deixam de rodar na Santa Cruz após confronto com morte

Os ônibus continuam sem rodar no bairro da Santa Cruz, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 31, após um homem morrer e outro ficar ferido durante um tiroteio entre traficantes e policiais. O crime aconteceu na noite de sábado, 29. Desde então, o final de linha do bairro foi transferido para a região do Parque da Cidade, na avenida ACM.

O diretor do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, disse que os coletivos foram recolhidos da Santa Cruz por conta do clima de insegurança no bairro. Segundo ele, bandidos jogaram combustível em um ônibus após o confronto com a polícia. Eles ameaçaram incendiar o veículo, mas a ação foi contida pela polícia.